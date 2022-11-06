شرطة التموين تضبط 1648 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت عن ضبط (1648) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (29,800 طن "أرز أبيض – مكرونة" – 10 طن دقيق أبيض "عينى") وكذا ضبط (483) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت ( 35 طن أسمنت - 4,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 63,915 طن " سكر حر – فول - أرز أبيض – زيت طعام – طحينة - أسمدة – أعلاف – مواد لأصقة" – 150 قطعة بطارية وإطارات سيارات - 6691 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (734) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى-عينى" - 275 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 235 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (4,900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 400 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") وكذا ضبط (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (360 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (113,265 طن "مستندى – عينى" عبارة عن (4,900 طن دقيق بلدى "مستندى"- 400 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" – 14,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 93,715 طن " سكر حر – مكرونة – فول - أرز أبيض – زيت طعام – طحينة – أسمدة – أعلاف – مواد لأصقة") ، وكذا ( 150 قطعة بطارية وإطارات سيارات - 360 إسطوانة بوتاجاز – 6691 عبوة سجائر – 35 طن أسمنت) كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (30 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "سكر حر") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (15,5 طن "أرز أبيض - مكرونة" – 10 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (6,8 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (6 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (5,1 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (360 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت (157,900 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت (13 قطعة ضوئية)، وضبط (1,6 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (3 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لإستخدامه فى عمليات الإنتاج وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (33) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8661 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).