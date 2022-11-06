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شراكة من أجل المستقبل.. الرئيس السيسى يستقبل مديرة صندوق النقد على هامش cop27 (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:01 م
شراكة من أجل المستقبل.. الرئيس السيسى يستقبل مديرة صندوق النقد على هامش cop27 (إنفوجراف) cop27 فى شرم الشيخ

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فى شرم الشيخ، "كريستالينا جورجييفا" المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض اوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة فى ضوء برنامج التعاون الذى تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.

ورحب الرئيس بزيارة "كريستالينا" إلى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP27، معرباً عن التقدير لاسهاماتها فى إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابى للاستثمار وفرصه الواعدة فى مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري، مؤكداً حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمى أن "كريستالينا" أكدت على مواصلة صندوق النقد الدولى علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الاصلاحات الاقتصادية بها خاصة فى ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التى آثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة، مشيدة فى هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التداعيات والتغييرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصرى.

 

شراكة من أجل مصر

 


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