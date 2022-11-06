شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية .

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- الأحد 6 نوفمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الإثنين 7 نوفمبر :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 8 نوفمبر:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 9 نوفمبر إلى الجمعة 11 نوفمبر:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.