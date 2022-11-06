اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سيدة من كفر الشيخ: "إحنا فى أمان بجيشنا وشرطتنا.. وإنجازات الرئيس فى كل مكان"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:00 ص
سيدة من كفر الشيخ: "إحنا فى أمان بجيشنا وشرطتنا.. وإنجازات الرئيس فى كل مكان" نسمة العافى من أهالي محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لم تكن الإنجازات والمشروعات الضخمة التى تظهر بين الحين والآخر على أرض الواقع، وعجلة الإنتاج التى تدور، لتظهر للنور لولا ما تحقق من أمن وأمان على مدار السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استعاد الأمن للبلاد، حيث عاد الهدوء لكل ربوع الجمهورية، وبات المواطن يتحرك فى أى وقت خلال الـ24 ساعة آمنا مطمئنا.
 
 
وقالت نسمة العافي، من أهالي محافظة كفر الشيخ، إن الدولة أقامت العديد من المشاريع في كافة المحافظات، إضافة لإقامة الطرق المتعددة، فقد كنا نعاني من التوجه من كفر الشيخ للقاهرة، ونظل بالساعات بالطرق، أما الآن تغير الحال، بإقامة العديد من الطرق ومنها الطريق الأقليمي، إضافة للمشروعات التي شهدتها كفر الشيخ ، مؤكدة أننا نعيش في أمان بجيشنا وشرطتنا، وانجازات الرئيس في كل مكان.
 
وأضافت نسمة، للأسف هناك من يريد التخريب ولا يعرفون حقيقة ما يدور على الارض من مشروعات وانجازات، وهؤلاء خارج مصر لا يشغلهم إلا بث الفيديوهات المغرضة، فكان الأولى عليهم أن يروا الحقيقة ويتحدثون عنها، ولكنهم يريدون إلا الخراب والدمار، وللاسف يغفلون أن مصر الامن والامان محمية من الله عز وجل، وستظل قويه، و100 مليون مصري معاك ياسيسي.
 
 

كفر الشيخ

الرئيس السيسى

الطريق الاقليمي

مشروعات قومية

بلطيم

الجيش

الشرطة



الموضوعات المتعلقة

مواطن من المنوفية: المدن الجديدة والقضاء على البطالة أهم إنجازات الرئيس السيسى

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:10 م

موظف على المعاش: حملة 100 مليون صحة واحدة من أهم إنجازات الرئيس السيسى.. فيديو

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:02 م

هاشتاج "معاك يا سيسى" يتصدر تويتر.. والمصريون يحتفون بإنجازات الرئيس

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:18 م

إنجازات الرئيس السيسى لصالح "ذوي الهمم".. إنهاء التهميش.. دمجهم بالمجتمع.. إعلان 2018 كعام خاص لذوى الاحتياجات الخاصة.. التوسع بمراكز التأهيل.. وإقرار قوانين وتشريعات داعمة لهم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة