سهم "التجارى الدولى" يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة رغم ارتفاع أرباح البنك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، رغم زيادة أرباح البنك خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر، وحديد عز، وجهينة للصناعات الغذائية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والمصرية للاتصالات، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى 300 مليون جنيه بعد مرور ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2045 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4607 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، نزل مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3498 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، شركة العبوات الطبية.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، شراء الأولى 338.5 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.05%، وشراء الثانية 170 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.76%، وشراء الثالثة 2.64 مليون سهم، وشراء الرابعة 65 ألف سهم بنسبة 0.0058% من رأسمال الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 400 ألف سهم، 37.53 مليون سهم، 37.53 مليون سهم، 37.53 مليون يهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، الدولية للأسمدة والكيماويات 41.6 مليون سهم، 37.6 مليون سهم، 90 ألف سهم، 15 ألف سهم، 103.2 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 1.5 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 37.7 مليون سهم، 2899 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحقق البنك التجاري الدولي إيرادات تشغيلية بلغت 23.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي أرباح البنك 12.2 مليار جنيه عن التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 23%.

وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2022 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 53.94%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 744 مليون جنيه مقارنة مع 358 مليون جنيه بنسبة نمو 107.82%.

كما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 251.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2022 مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38.8 مليون جنيه مقارنة مع 37 مليون جنيه بنسبة نمو 4.8%.