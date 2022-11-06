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داعيا المجتمع الدولى لعدم التراجع عن خفض درجة حرارة الأرض..

سفير كوريا الجنوبية لـ"اليوم السابع": نقدر الجهود المصرية لاستضافة COP27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:12 م
سفير كوريا الجنوبية لـ"اليوم السابع": نقدر الجهود المصرية لاستضافة COP27 هونج جين ووك
كتبت رباب فتحى

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قال سفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أجري مكالمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، أكد خلالها إرسال الوزيرة نا كيونج وون كمبعوث رئاسي خاص له لحضور اجتماع القادة في قمة المناخ COP27.
 
وأكد السفير الكوري في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش المشاركة في قمة المناخ، أن مبعوث الرئيس تعد سياسية بارزة للغاية في كوريا الجنوبية، حيث عملت كزعيمة للحزب الحاكم ورئيسة اللجنة المختارة للشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الكورية.
 
وأضاف حول المشاركة في قمة المناخ، وموقف بلاده أنه رغم مرور العالم بأزمات الطاقة والأمن الغذائي، الناجمة عن الحروب وغيرها، ألا أنه لا يجب أن يتراجع المجتمع الدولي عن جهود التنفيذ لتحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة، داعيا دول العالم إلى تعزيز تعاونهم للوصول للهدف المنشود.
 
وتابع: "من هذا المنطلق، تقدر كوريا تقديرا عاليا الجهود المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) والحفاظ على زخم المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ".
 
وختم تصريحه قائلا: "ونحن نتطلع إلى رؤية المفاوضات والمناقشات في COP27 تحقق تقدمًا لتسهيل تنفيذ التزام الأطراف."
 
 

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