اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير سنغافورة: نعمل مع مصر لإنجاح كوب27 وندعو الدول للوفاء بالتزاماتها

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:03 م
سفير سنغافورة: نعمل مع مصر لإنجاح كوب27 وندعو الدول للوفاء بالتزاماتها قمة المناخ في شرم الشيخ
شرم الشيخ - رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه حول المشاركة فى قمة المناخ كوب27، أن سنغافورة دولة جزيرة منخفضة، وتتأثر بشكل مباشر بزيادة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن بلاده لعبت  دورًا نشطًا فى مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. فى COP26  العام الماضى، حيث شاركت سنغافورة والنرويج فى رئاسة المفاوضات التى انتهت من قواعد تداول الكربون بموجب المادة 6.

وأكد: "كجزء من مساهماتنا فى الحد من انبعاثات الكربون، فقد حققنا هدفنا لعام 2020 المتمثل فى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 32٪ دون المستويات المعتادة. لقد قمنا الآن بزيادة طموحنا لتلبية صافى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050."

وأضاف قائلا: "سنعمل مع مصر من أجل نجاح COP27. من المهم أن تأخذ جميع البلدان تغير المناخ على محمل الجد وأن تزيد من أهدافها المتعلقة بتغير المناخ وفقًا لذلك. ومن المهم أيضًا أن تفى البلدان بأهدافها المتعلقة بتمويل المناخ واستكمال خطة عمل التخفيف ".

يذكر أن مصر تستضيف قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة