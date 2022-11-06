سريلانكا تعلن القبض على 15 صيادا هنديا فى المياه الإقليمية للبلاد

أ.ش.أ

أعلنت القوات البحرية في سريلانكا اليوم الأحد، ضبط 15 صيادا هنديا ومصادرة سفينتي صيد لقيامهم بالصيد بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية للبلاد.

وأوضح بيان البحرية السريلانكية -حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية- أنه تم القبض على الصيادين قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة "منار"، وأنهم ما زالوا محتجزين لدى قوات البحرية.

يذكر أن قضية الصيد غير الشرعي في مياه سريلانكا من قبل الصيادين الهنود هي مشكلة متكررة بين الجانبين، رغم تناولها في العديد من المحادثات الثنائية رفيعة المستوى.