اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
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سريلانكا تعلن القبض على 15 صيادا هنديا فى المياه الإقليمية للبلاد

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:34 م
سريلانكا تعلن القبض على 15 صيادا هنديا فى المياه الإقليمية للبلاد سريلانكا
أ.ش.أ

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أعلنت القوات البحرية في سريلانكا اليوم الأحد، ضبط 15 صيادا هنديا ومصادرة سفينتي صيد لقيامهم بالصيد بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية للبلاد.

وأوضح بيان البحرية السريلانكية -حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية- أنه تم القبض على الصيادين قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة "منار"، وأنهم ما زالوا محتجزين لدى قوات البحرية.

يذكر أن قضية الصيد غير الشرعي في مياه سريلانكا من قبل الصيادين الهنود هي مشكلة متكررة بين الجانبين، رغم تناولها في العديد من المحادثات الثنائية رفيعة المستوى.

 


سريلانكا

الهند

صيادين

جزيرة منار



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