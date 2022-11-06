سجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.. ماذا حدث لأسعار النفط خلال أسبوع؟

كتبت- مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام للأسبوع الثالث على التوالي في الأسواق الآجلة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر أغسطس 2022.

وتلقت أسعار النفط دعماً من الأتى:

التوجه نحو تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بسياسة Zero - Covid في الصين، مما يمهد الطريق لزيادة الطلب على النفط الخام.

الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، حيث استعادت مصافي تكرير النفط نشاطها قبل موسم التدفئة الشتوي. واستمرار تراجع المخزونات الاستراتيجية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 1984.

رفع منظمة أوبك لتوقعاتها المستقبلية بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والمدى البعيد.

تنامي المخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من شهر ديسمبر القادم.

تأثرت أسعار النفط سلباً بكل من:

تجدد المخاوف حيال ركود الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع مؤشر الدولار مع استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في أربعة عقود، وهو ما قد يضر بالطلب على النفط.

تراجع نشاط التصنيع في الصين خلال أكتوبر الماضي، متأثراً بضعف الطلب العالمي وقيود منع انتشار فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس 2020، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.