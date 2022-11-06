اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال ترأسه الجلسة الإجرائية بـCOP 27..

سامح شكرى: نرسل من شرم الشيخ إشارة إيجابية على التزامنا بمواجهة تغير المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:48 م
سامح شكرى: نرسل من شرم الشيخ إشارة إيجابية على التزامنا بمواجهة تغير المناخ سامح شكرى وزير الخارجية
إبراهيم حسان - تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ COP 27، قبل قليل، وجرت بعض المناقشات بين المشاركين في الجلسة التي تنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

ووجه سامح شكري، لكافة الأطراف على عملهم المستمر والمشاورات المكثفة لاعتماد جدول الأعمال لمؤتمر المناخ COP 27، متابعا: "هناك اتفاق لبدء العملية التي بدأت بصورة سلسلة اليوم، ونحن نرسل من شرم الشيخ إشارة إيجابية أننا على التزام بمواجهة التحديات المناخية".

وقال مندوب بنجلاديش في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إن بلاده لا تعارض اعتماد النظام الداخلي بمؤتمر المناخ، مضيفا: "نأمل مع التقدم في الأعمال، في مواجهة التحديات المناخية".

وقال شكري: "إن نجاح إطلاق الأعمال دون تأخير يبعث برسالة هامة لعملنا الهام والعاجل حول كافة بنود جدول الأعمال، وأرحب بصورة خاصة اتفاق الأطراف على إدراج بند جديد حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر، وهذا يخلق للمرة الأولى ساحة مستقرة مؤسسيا حول بنود جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف، واتفاق باريس لمناقشة القضايا الملحة لترتيبات التمويل".

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

قمه المناخ (1)
 

 

قمه المناخ (2)
 

 

قمه المناخ (3)
 

 

قمه المناخ (4)
 

 

قمه المناخ (5)
 

 

قمه المناخ (6)
 

 

قمه المناخ (7)
 

 

قمه المناخ (8)
 

 

قمه المناخ (9)
 

 

قمه المناخ (10)
 

 

قمه المناخ (11)
 

 

قمه المناخ (12)
 

 

قمه المناخ (13)
 

 

قمه المناخ (14)
 

 

قمه المناخ (15)
 

 

قمه المناخ (16)
 

 

قمه المناخ (17)
 

 

قمه المناخ (18)
 

 

قمه المناخ (19)
 

 

قمه المناخ (20)
 

 

قمه المناخ (21)
 

 

قمه المناخ (22)
 

 

قمه المناخ (23)
 

 

قمه المناخ (24)
 

 

قمه المناخ (25)
 

 

قمه المناخ (26)
 

 

قمه المناخ (27)
 

 

قمه المناخ (28)
 

 

قمه المناخ (29)
 

 

قمه المناخ (30)
 

 

قمه المناخ (31)
 

 

قمه المناخ (32)
 

 


تغير المناخ

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: بكل فخر واعتزاز أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. عالمنا يتعرض لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة.. ومصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود للتنفیذ بإجراءات ملموسة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:43 م

محافظ أسوان: مؤتمر المناخ يؤكد على مكانة مصر الدولية.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:41 م

تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:33 م

غادة والى لـ"أ ش أ": استضافة مصر لمؤتمر المناخ انعكاس لثقة العالم بها

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:28 م

وزير الخارجية: مصر حرصت خلال الإعداد لمؤتمر المناخ على التشاور مع كل الأطراف

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:25 م

التضامن: تخصيص سيارات مجهزة لنقل ضيوف مؤتمر المناخ من ذوى الإعاقة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:22 م

الرئيس السيسى: بكل فخر واعتزاز أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة