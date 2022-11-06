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سامح شكرى: مواجهة التغير المناخى أمر مصيرى لا مبرر للتأخير فيه

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:29 م
سامح شكرى: مواجهة التغير المناخى أمر مصيرى لا مبرر للتأخير فيه سامح شكري وزير الخارجية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن مواجهة التغير المناخي أمر حيوي ومصيري، مشددا على ضرورة عدم وجود مبررات للتأخير فيه.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ: "التقدم الخاص بتحقيق الالتزامات المرتبطة بمواجهة التغير المناخي يجب أن لا تتأثر بالأزمة العالمية.. ويجب أن لا تؤثر فيها أي ظروف.. أو نعتبرها مبرر للتأخر هذه الأولوية الأولي للعالم كله".

وتابع سامح شكري: "رأينا درجة التأثير في باكستان.. ورأينا الموجات الحارة والحرائق في العديد من مناطق العالم.. وهذه خسارة مادية يجب التركيز عليها.. وهذا يستدعي أن نركز على قضايا المناخ وخفض الانبعاثات والتخفيف من حدة آثار التغير المناخي ويجب أن نحقق أهدافنا".

 


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