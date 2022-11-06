اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية "أوتاراخاند" الهندية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:25 ص
زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية "أوتاراخاند" الهندية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد بمنطقة "تيهري" في ولاية "أوتاراخاند".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي وقعت على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد 17 كيلومترا من منطقة "أوتاركاشي" بولاية "أوتاراخاند" شمال البلاد.

 


أوتاراخاند

منطقة تيهري

أوتاركاشي

هزة ارضية



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