زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية "أوتاراخاند" الهندية

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي وقعت على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد 17 كيلومترا من منطقة "أوتاركاشي" بولاية "أوتاراخاند" شمال البلاد.