رفع 320 طن قمامة ومخلفات من مصرف غزالة وحملات نظافة بمدن ومراكز الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع مخلفات تطهير مصرف غزالة الخيس وتمهيد وفتح الطريق، بالإضافة لرفع مخلفات القمامة والمبانى من طريق الغار لتوسعة الطريق.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية ، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أنه تم رفع (80) طن مخلفات تطهير مصرف غزالة الخيس بواقع (4) نقلات وتم فتح الطريق فضلاً عن رفع (240) طن قمامة وردش و مخلفات مبانى من طريق الغار بواقع (12) نقلة وذلك لتوسعة الطريق بإجمالى (320) طن قمامة ومخلفات.

وشدد محافظ الشرقية، على تكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة ، مؤكداً على رفع مخلفات تطهير المصارف والترع وتفريغ المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير برفع السفوحة من المداخل الرئيسية ورفع القمامة من داخل الشوارع بالمدينة وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الداخلية وذلك حفاظاً على بيئه نظيفه خالية من الأوبئه.

كما واصلت رئاسة حي ثان الزقازيق وإدارة تحسين البيئة أعمال النظافة والتجميل بمحيط مدرسة المتفوقين بالزراعة وطريق موقف المنصورة وشارع الجيش وشارع ترعة المسلمية ومنطقة القناطر للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بأعمال النظافة ومتابعة الاستعداد لموسم الأمطار وإزالة تجمعات الأتربة ومسح وتمهيد الطرق أمام المارة كما قامت رئاسة المدينة بأعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الاناره بإزالة جميع النزلات واستبدالها بخلايا ضوئية وإزالة اللافتات من على أعمدة الانارة وعزل الأعمدة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع الأتربة الموجودة على البلدورات بناحية بوابة مدخل مدينة الحسينية والواجهة والنافورة بالمدينة ومتابعة أعمال رفع القمامة الموجودة بمدخل المدينة من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة وديرب البلد وتم رفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة بمدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومدخل ميت غمر ورفع القمامة من داخل شوارع المدينة، وتم العمل على رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية.

كما تواصل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات النظافة اليومية داخل المدينة والشوارع الرئيسية والوحدات المحلية فقد شملت الاعمال رفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق حيث قامت الوحده المحليه ببنى عامر بتكثيف حملات النظافة على طريقي هريه الجديد والقديم ومداخل القرى، و بالوحدة المحلية بالعصلوجى وتم رفع القمامة ورى الأشجار. وبكل من الوحدة المحلية بالشوبك وبهنباي فتم ازالة السفوحة وتراكمات القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مدينة القنايات بأعمال النظافة والتجميل وتم المرور علي أعمده الإناره العامة بنطاق المدينة بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة ومعداتهم ،وتم مراجعة الكشافات والأعمدة وصيانتها، كما قام العاملين بقسم تحسين البيئة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بتفريغ صناديق القمامة ورفع نواتجها إلى النقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة و تم نقل كمية مخلفات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة بالمدينة إلى المدفن الصحي بالخطارة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر برفع الأتربة الموجودة على البلدورات بناحية شارع التحرير ومتابعة أعمال رفع القمامة الموجودة بمدخل المدينة بشارع الجلاء وتفريغ كافه الصناديق من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري، كما تم غسل البلدورة المتوسطة لشارع المستشفى.

وقامت رئاسة حى اول الزقازيق بمتابعه أعمال رى وسقايه الأشجار والنخيل واحواض الزرع وكذلك قص وتهذيب وتقليم النخيل وذلك بمتنزهات الحى بشارع الجلاء ومزلقان المصطبه بشارع النقراشى ومازالت الأعمال والمجهودات مستمره من أجل إظهار متنزهات حى أول بالصور الحضاريه والجماليه المشرفة.