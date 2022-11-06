اليوم السابع
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رسائل مهمة من رائد المناخ محمود محيى الدين قبل انطلاق cop27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:18 ص
رسائل مهمة من رائد المناخ محمود محيى الدين قبل انطلاق cop27

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أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لافتا فى تصريحات إذاعية أن هناك فرصة كبيرة للتقدم فى العمل المناخى فى قمة المناخ القادمة حتى بعد الأزمة الأوكرانية، فى الضوء الزخم الجارى والفرص الواعدة للاستثمار فى خفض انبعاثات الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.

 

 

 

الرئيس السيسى أكّد أن القمة ستكون للحلول وتنفيذ التعهُّدات

رسائل رائد المناخ (1)
رسائل رائد المناخ (1)

 

جلسات قمة cop27 تستعرض الحلول البديلة لمشكلات المناخ

 

الدول النامية مظلومة من الدول المتقدمة وتضررت بشكل أكبر

 

يجب زيادة المشاركة الدولية باستثمارات مشتركة وتمويل طويل الأجل

 

يجب التزام الدول المتقدمة بتعهُّداتها ومنها الـ100 مليار دولار الشهيرة حدًّا أدنى

 

26 دولة مطالبَة بالتمويل المناخى منها 6 فقط ملتزمة بتعهداتها

 

الـ100 مليار دولار أقل من 10% من المطلوب لتمويلات المناخ حاليا

رسائل رائد المناخ (2)
رسائل رائد المناخ (2)

 

الحد الأدنى لتمويل العمل المناخى عالميا يُقدّر بـ1.2 تريليون دولار

 

تمويل العمل المناخى يجب أن يكون مُيسّرًا وطويل الأجل مع استثمارات متزايدة

 

العمل المناخى يحتاج تعاونا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

 

نحو 62% من تمويل العمل المناخى مُرتبط بأدوات الاقتراض والدين

 

 

الأزمات الأخيرة فاقمت مشكلة الديون والعالم مُقبل على موجة رابعة من زيادة الدين

 

قمة المناخ بشرم الشيخ ستناقش تغيير طرق التمويل لتبتعد عن الاقتراض والدين

 

تمويل المشروعات المناخية يجب ألّا يكون من باب المنح والهبات

 

قمة المناخ cop27 تفيد مصر اقتصاديا وسياسيا وسياحيا

 


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