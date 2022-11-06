اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رسائل شرم الشيخ الخضراء.. سفراء وشخصيات دولية بارزة يتحدثون عن قمة المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:31 م
رسائل شرم الشيخ الخضراء.. سفراء وشخصيات دولية بارزة يتحدثون عن قمة المناخ سفراء وشخصيات دولية بارزة يتحدثون عن قمة المناخ cop27

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اتجهت أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، الأحد، مع تسلم مصر رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ،( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ .

وقبل انطلاق قمة المناخ كوب 27، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء العالم، أعرب سفراء عدد من الدول الآسيوية عن دعمهم لضيافة مصر لقمة المناخ كممثل عن إفريقيا، إضافة إلى ذلك تحدث عدد من الشخصيات الدولية البارزة عن أهمية المؤتمر واستضافة مصر له.. ونرصد تلك الرسائل فيما يلى:

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قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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