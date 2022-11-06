رسائل شرم الشيخ الخضراء.. سفراء وشخصيات دولية بارزة يتحدثون عن قمة المناخ

اتجهت أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، الأحد، مع تسلم مصر رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ،( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ .

وقبل انطلاق قمة المناخ كوب 27، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء العالم، أعرب سفراء عدد من الدول الآسيوية عن دعمهم لضيافة مصر لقمة المناخ كممثل عن إفريقيا، إضافة إلى ذلك تحدث عدد من الشخصيات الدولية البارزة عن أهمية المؤتمر واستضافة مصر له.. ونرصد تلك الرسائل فيما يلى:







