رئيس وزراء بريطانيا يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة المناخ cop27

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سكاى نيوز، إن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أقسم على إبعاد بريطانيا عن الوقود الأحفورى الملوث للبيئة، والتوجه إلى مزيد من الطاقة النظيفة من أجل تأمين إمدادات الطاقة، ليدحض بذلك مزاعم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التى قالت فيها أن التوسع فى استخدام النفط والغاز أمر حيوى.

وفى الكلمة التى سيلقيها سوناك غدا الإثنين، أمام قمة المناخ COP27 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، سيجادل رئيس الوزراء البريطانى بأن الصدمة التى حدثت لأسواق الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد الحاجة على الانتقال لمصادر طاقة أرخص وأنظف وأكثر أمنا.

وكان سوناك قد أعلن أنه لن يشارك فى قمة المناخ إلا أن عدل عن موقفه بعد تعرضه لانتقادات شديدة فى بلاده بتفويته تلك الفرصة البيئية والجيوسياسية.

وفى بيان تم نشره قبل أن يتوجه سوناك مساء الأحد إلى مدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء البريطانى أن الغزو الروسى لأوكرانيا والتلاعب بأسعار الطاقة قد عزز أهمية إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفورى.

وسيشدد سوناك على الحاجة على المضى قدما وبشكل أسرع فى التحول نحو الطاقة المتجددة، متعهدا بجعل بريطانيا قوى عظمى فى الطاقة النظيفة. ويأمل داوننج ستريت أن تمهد تلك الكلمات الطريق للمفاوضات فى كوب 27، حيث يتعين على ما يقرب من 200 دولة أن تجلب شيئا ما إلى الطاولة متوقعه أن يفعل الآخرون الأمر نفسه.