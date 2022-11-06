رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية: نحرص على توطيد العلاقات مع النقابات الفرعية

أكد الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، على حرصه لتوطيد وتعزيز العلاقات ما بين كافة النقابات الفرعية على جميع الأصعدة لخدمة المهنة والمنتسبين لها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفد من نقابة المهندسين بالمنوفية من لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد عادل والمهندس حسين شعبان عضو مجلس النقابة والسادة أعضاء اللجنة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية ونقابة المهندسين بالمنوفية لخدمة المهندس وتقديم خدمات مشتركة بين الجانبين ونقل الخبرات للشباب والخريجين.

وأضاف "سعودى" أن زيارة وفد لجنة الشباب تأتى ضمن التعاون المشترك بين نقابة المهندسين بالإسكندرية ونقابة المهندسين بالمنوفية فى إطار الجهود التى تقوم بها لجنة الشباب فى نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد قبيصى، حيث وثمن رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية التعاون المشترك بين النقابتين وتوفير كافة الدعم لجنى ثماره للشباب والخريجين ومنتسبى المهنة.

وأكد المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب أن اللقاء هدفه هو إبراز أهمية شباب المهندسين فى إثراء دور العمل النقابى وأن مثل هذه اللقاءات يجب أن تحقق الصالح من أجل المهنة والارتقاء بشباب الخريجين.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النقابة الدكتور حسن لطفى، الدكتور مصطفى الحضرى، المهندس محمد قبيصى، المهندس محمد سعيد.