رئيس منصة أسوان للتغيرات المناخية: مصر نموذج لقيادة القارة خلال COP 27

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه وبالتزامن مع انطلاق أولى فعاليات قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، استمرت منصة أسوان لتغيرات المناخ، أنشطتها التوعية بالقضية والترويج للقمة العالمية، فى ظل أن العالم أصبح ينظر حاليا إلى مصر كنموذج يحتذى به فى المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالى جاء اختيار مصر لتستضيف بالنيابة عن دولة القارة الإفريقية قمة المناخ، الحدث المناخي الأبرز على مستوى العالم.

وقال أبو كنيز، في بيان صحفى، إن منصة أسوان للتغيرات المناخية بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ، نظمت جولات ولقاءات فردية و جماعية مع المواطنين، فى هذا الشأن للتعريف بقضية تغيرات المناخية، وتلاوة و شرح والتوقيع على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بعدد من قرى ومدن المحافظة بداية من قرية الرديسية قبلى بمركز إدفو شمال المحافظة، بإشراف من عبد الكريم محمدين عضو المنصة.

وفى بيان للمنصة، تم تنظيم نشاط رياضى وتوعوى بالتعاون مع فريق المرشد المناخى بجامعة اسوان، بملعب نادى أشعة الشمس بمدينة كوم امبو ، بمشاركة احمد ابراهيم عابدين و فارس عبد العاطى أعضاء فريق المرشد المناخى بكلية التربية النوعية، وقد تضمنت الفعاليات تنظيم مباريات لكرة القدم، تخللها أنشطة توعوية حول تغير المناخ وآثاره السلبية و كيفية التكيف معه و دور الشباب عامة وطلاب الجامعة خاصة فى هذا الأمر، ثم تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه من قبل الحضور، وشارك فى الفعالية أكثر من مائة شاب برئاسة مكرم خوجلى رمضان من المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان و ياسمين خليل حامد عضو المنصة المحلية بأسوان.

وأشار إلى أنه تم أيضا تنظيم أمسية ثقافية بجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى بمركز إدفو ، بمشاركة مجموعة من متطوعى جمعيات أبو بكر الصديق ، و النسائية لتحسين الصحة و النهضة النسائية بالعطوانى والمستقبل للتنمية وحماية البيئة بكوم الامير و فريق العمل بقصر ثقافة الشيخ على حيث دار الحديث حول كيفية التوعية الجماهيرية بالتغييرات المناخية من حيث الأسباب و النتائج و استراتيجيات التعامل معها وكيفية توزيع الأدوار المجتمعية للتكيف مع التغيرات المناخية أدار الأمسية الثقافية الدكتور احمد زكى ابو كنيز المنسق العام للمنصه بأسوان.