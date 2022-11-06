اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس منصة أسوان للتغيرات المناخية: مصر نموذج لقيادة القارة خلال COP 27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:19 ص
رئيس منصة أسوان للتغيرات المناخية: مصر نموذج لقيادة القارة خلال COP 27 جانب من الفعاليات
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه وبالتزامن مع انطلاق أولى فعاليات قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، استمرت منصة أسوان لتغيرات المناخ، أنشطتها التوعية بالقضية والترويج للقمة العالمية، فى ظل أن العالم أصبح ينظر حاليا إلى مصر كنموذج يحتذى به فى المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالى جاء اختيار مصر لتستضيف بالنيابة عن دولة القارة الإفريقية قمة المناخ، الحدث المناخي الأبرز على مستوى العالم.
 
وقال أبو كنيز، في بيان صحفى، إن منصة أسوان للتغيرات المناخية بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ، نظمت جولات ولقاءات فردية و جماعية مع المواطنين، فى هذا الشأن للتعريف بقضية تغيرات المناخية، وتلاوة و شرح والتوقيع على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بعدد من قرى ومدن المحافظة بداية من قرية الرديسية قبلى بمركز إدفو شمال المحافظة، بإشراف من عبد الكريم محمدين عضو المنصة.
 
وفى بيان للمنصة، تم تنظيم نشاط رياضى وتوعوى بالتعاون مع فريق المرشد المناخى بجامعة اسوان، بملعب نادى أشعة الشمس بمدينة كوم امبو ، بمشاركة احمد ابراهيم عابدين و فارس عبد العاطى أعضاء فريق المرشد المناخى بكلية التربية النوعية، وقد تضمنت الفعاليات تنظيم مباريات لكرة القدم، تخللها أنشطة توعوية حول تغير المناخ وآثاره السلبية و كيفية التكيف معه و دور الشباب عامة وطلاب الجامعة خاصة فى هذا الأمر، ثم تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه من قبل الحضور، وشارك فى الفعالية أكثر من مائة شاب برئاسة مكرم خوجلى رمضان من المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان و ياسمين خليل حامد عضو المنصة المحلية بأسوان.
 
وأشار إلى أنه تم أيضا تنظيم أمسية ثقافية بجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى بمركز إدفو ، بمشاركة مجموعة من متطوعى جمعيات أبو بكر الصديق ، و النسائية لتحسين الصحة  و النهضة النسائية بالعطوانى والمستقبل للتنمية وحماية البيئة بكوم الامير و فريق العمل بقصر ثقافة الشيخ على حيث دار الحديث حول كيفية التوعية الجماهيرية بالتغييرات المناخية من حيث الأسباب و النتائج و استراتيجيات التعامل معها وكيفية توزيع الأدوار المجتمعية للتكيف مع التغيرات المناخية أدار الأمسية الثقافية الدكتور احمد زكى ابو كنيز المنسق العام للمنصه بأسوان.
 
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

مبادرة الرياضة من أجل المناخ
مبادرة الرياضة من أجل المناخ

مشاركة المواطنين
مشاركة المواطنين
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة