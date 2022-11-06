رئيس معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية يعلن إجراء 500 عملية زراعة كبد

وأكد عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن متوسط الحالات التي تتردد على العيادات الخارجية ما يقرب من 250 مريضا ويحصل هؤلاء المرضى على الكشف والتحاليل والأشعة التلفزيونية كلا وفق حالته وكما يتراءى الطبيب المعالج للحالة وما تستدعى من أشعة أو تحاليل.

وتابع عبد المطلب أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمعهد يمكن أن تقوم بإجراء 50 حالة منظار معوي ما بين الربط وما بين الربط بالدوالي بالإضافة إلى حالات الطوارئ بالإضافة أيضا إلى حالات منظار للأطفال والتي تتخطى أسبوعيا 150 حالة، وأيضا ما بين 8 إلى 10 حالات منظار قنوات مجاريه بشكل يومي.

وتابع عبد المطلب، أنه تمت إضافة خدمة جديدة لقسم المناظير بإدخال سونار بالمنظار "USA" وهي ذات اتجاهين تشخيصية وعلاجية، بالصافة إلى خدمة اسباى جلاس وهي مسئولة عن تفتيت الحصوات كبيرة الحجم ومسئول عن أخذ العينات اللازمة وهذا يجنب المريض تفادى العمليات الجراحية.

وأضاف عبد المطلب، أن قسم الأطفال يحتوي على 42 سريرا ورعاية مركزة مركزة قوتها 8 أسرات وتمت إضافة 4 أسرات رعاية متوسطة لاستيعاب الحالات وتحديدا في مجال أمراض الكبد.

وأكد عبد المطلب أن وحدة زراعة الكبد تخطت الزراعة ما يقرب من 500 حالة ونسبة عمليات الأطفال هي الأكثر من حيث العدد والنجاح أيضا وبشكل عام فإن نسب نجاح عمليات الزراعة في المعدل الطبيعي، لافت إلى أنه تم إجراء 4 حالات زراعة كبد لمرضى من ليبيا وفلسطين.