رئيس كولومبيا يتحدث عن غابات الأمازون في مؤتمر المناخ cop27

فاطمة شوقى

توجه الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو إلى مصر، ليشارك فى مؤتمر المناخ COP27، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وسيتحدث عن غابات الأمازون وضرورة إنقاذها.

وبحسب قصر كولومبيا الرئاسي، كازا دي نارينيو، سيصل الرئيس جوستافو بترو اليوم الأحد إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، ومع ذلك، يبدأ جدول الأعمال الرئاسي للرئيس غدا الإثنين ، مع وجبة فطور عمل حول "الحفاظ على الكربون الحيوي واحتياطيات التنوع البيولوجي: مفتاح لعمل عالمي أكثر كفاءة وطموحًا"، بدعوة من حكومة فرنسا.

وسيحضر رئيس كولومبيا حفل افتتاح COP27، حيث سيصر خلال خطابه على إنقاذ غابات الأمازون، وقال "يجب إنقاذ غابات الأمازون المطيرة لسببين أساسيين: أحدهما محلي، وهو أنه إذا انتهت هذه المنطقة، فلا توجد مياه في كولومبيا ، وإذا لم يكن هناك ماء ، فلا توجد حياة. ولكن هناك سبب آخر أكبر وهو أن غابات الأمازون بأكملها".

وبالمثل ، في الأراضي المصرية ، سيعقد بترو لقاء خاصًا مع رئيس الاتحاد السويسري ورئيس وزارة الخارجية الفيدرالية لتلك الدولة الأوروبية ، إجنازيو كاسيس.

ويبدأ جدول أعمال الرئيس يوم الثلاثاء بمشاركته في "الحوار الإقليمي رفيع المستوى: الأمازون كركيزة لتوازن المناخ والحياة" ، ثم سيتدخل مرة أخرى في المناقشة العامة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ، وفي نفس اليوم سيتحدث مع مدير ومدير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مختار ديوب.