رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يشهد فعاليات المنتدى الأول للسياحة والآثار

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فعاليات المنتدى الثقافي الأول للسياحة والآثار بمناسبة مرور مئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ودافيدي اسكالماني، المستشار الثقافي الإيطالي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة الأقصر.

وفي كلمته في المنتدى، رحب الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالحضور، مهنئا أهل الأقصر بالعيد القومي وذكرى مرور مئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مؤكدا أن الاكتشاف أذهل العالم وجعل الأقصر محط أنظار العالم حتى يومنا هذا، كما تأتي احتفالات مئوية توت عنخ آمون، تزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح طريق الكباش الذي لفت أنظار العالم إلى المدينة التاريخية مرة أخرى، بعد حفل الافتتاح الأسطوري الذي شهده فخامة رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي شهدت بعده الأقصر طفرة سياحية غير مسبوقة، ورواجا سياحيا كبيرا.

وأضاف زين الدين، أن جهود الدولة في دعم وتعزيز القطاع السياحي المتواصلة، أسفرت عن إنشاء كليات مستحدثة تخدم القطاع السياحي بالأقصر، مثل كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية والتي انطلقت بها الدراسة لأول مرة هذا العام، حيث تسعى الكلية لتعزيز المهارات التي تُؤهَّلهم تأهيلًا تامًا للانخراط في سوق العمل.

كما شهد المنتدى، ندوة ثقافية للمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكوار، حول مستقبل السياحة في مصر وخاصة الأقصر، وسبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجال السياحي، ثم عرض كلتشراما لمعالم الأقصر الأثرية.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، افتتح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ورئيس جامعة الأقصر، والمستشار الثقافي الإيطالي، حائط المعرفة بمركز الأقصر للتراث، والمعرض الفني، "الاقصر الحضارة والتاريخ"، وفي الختام كرّم محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وأهداه شهادة تقدير، فيما قام كل من من الدكتور عادل زين، والدكتور حمدي حسين، ومحمد حساني، بتكريم كل من؛ دافيدي اسكالماني، المستشار الثقافي الإيطالي، والدكتورة سهير صبحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل للتنمية، والدكتور أحمد إسماعيل، نائب رئيس المؤسسة، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار.



افتتاح فعاليات المنتدى الثقافي الأول للسياحة والآثار



رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يشهد فعاليات منتدي السياحة والآثار