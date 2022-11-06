رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارا بندب 10 قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية

فريق المحافظات

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قراراً رقم 1840، بندب 10 قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية، شملت القرار المدير التنفيذي للمستشفيات، والنواب، ومدير العمليات، والطوارئ، والقسم الداخلي ، والعيادات، ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق والعمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطن، موجهاً التهنئة لهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

شمل القرار ندب الدكتور هشام بشرى السيد بتسيير أعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد على عبد المنعم بتسيير أعمال نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور حسام معروف فتحي بتسيير أعمال نائب المدير للشئون العلاجية والمشرف على الطوارئ، والدكتور عماد محمد سيد بتسيير أعمال مدير العمليات، والدكتورة هبة الله نجم الدين بتسيير أعمال نائب مدير العمليات، والدكتور ماجد أحمد حامد بتسيير أعمال مدير الطوارئ، والدكتور أحمد حلمي عيد بتسيير أعمال نائب مدير الطوارئ، والدكتور خالد محمد حسين بتسيير أعمال مدير قسم الداخلي، والدكتور احمد يعقوب محمد بتسيير أعمال نائب مدير قسم الداخلي، والدكتور أحمد محمد الأمين بتسيير أعمال مدير العيادات.