رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب المشاركين في برنامج التوعية بمخاطر المناخ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، بعدد من الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، الذي انعقد على مدار الشهر الماضي، بحضور مدربي البرنامج.

وفي البداية وجه رئيس الجامعة، الشكر لفريق مدربي البرنامج المكون من، الدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، والدكتور مايكل مجدي، وكيل كلية السياحة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة علياء الطاهر، المدرس بكلية الطب، والدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، لشئون خدمة المجتمع، مشيدا بما بذله المدربون في توعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية، كما وجه الشكر للطلاب على حرصهم على حضور فعاليات التدريب.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى أن الجامعة تخطو خطوات حثيثة نحو التوعية بملف التغيرات المناخية، بدأت بتقديم 9 أبحاث تضع حلولا لمواجهة التأثير السلبي للتغيرات المناخية على الآثار، كما قدمت كلية الحاسبات مشروع البيت الذكي، ضمن مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء والذكية، كما تم تغيير لون موقع الكلية للون الأخضر، تماشيا مع قمة المناخ.

وتابع رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة بصدد بدء التشجير بمساحة 100 فدان المخصصة لجامعة الأقصر الجديدة، وفناء مبنى كلية الطب الجديد، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية ومبادرة اتحضر للأخضر، مؤكدا أن فعاليات الجامعة بشأن ملف المناخ، مستمرة حتى موعد الدورة المقبلة، مطالبا طلاب الجامعة بالمشاركة وتقديم مشروعات ابتكارية تقدم حلولا لمشكلات المناخ، وسيتم دعمها مالياً، وفي الختام، كرّم رئيس الجامعة، فريق المدربين، والطلاب المشاركين وأهداهم شهادات تقدير.