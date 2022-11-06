رئيس جامعة الأقصر في منتدى السياحة والآثار: حققنا نجاحات كبيرة في دعم القطاعين

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة حققت نجاحات كبيرة في دعم قطاعي السياحة والآثار بالمحافظة من خلال كلياتها، والتي تتمثل في مشاركة كلية الآثار في أعمال الحفائر والتنقيب عن الأثار وأعمال الترميمات التي تجري في المعابد والمواقع الأثرية، وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم أبحاث علمية تقدم حلولا لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الآثار.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة الأقصر، في فعاليات المنتدى الثقافي الأول للسياحة والآثار بمناسبة مرور مئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ، بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ودافيدي اسكالماني، المستشار الثقافي الإيطالي، الدكتورة سهير قنديل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل للتراث والابتكار، الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعتي الأقصر، وطيبة التكنولوجية.

وأضاف، حسين، أن كلية السياحة والفنادق، دعمت أيضا قطاع السياحة من مشاركة طلابها في الافتتاحات القومية مثل طريق الكباش، والعديد من الافتتاحات الرئاسية، وكذا كلية الفنون الجميلة العريقة والتي أضافت حسا جماليا للمدينة السياحية، وكلية الطب والتي ستكون باكورة السياحة العلاجية.

وتابع، رئيس جامعة الأقصر، أن المنتدى يمثل فرصة لتبادل الرؤى والأطروحات بشأن دعم قطاعي السياحة والآثار، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تكاملا بين جامعة الأقصر وجامعة طيبة التكنولوجية في مجالي السياحة والآثار.

كما شهد المنتدى، ندوة ثقافية للمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكوار، حول مستقبل السياحة في مصر وخاصة الأقصر، وسبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجال السياحي، وعلى هامش فعاليات المنتدى، افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، والدكتور عادل زين الدين، والمستشار الثقافي الإيطالي، حائط المعرفة بمركز الأقصر للتراث، والمعرض الفني، "الاقصر الحضارة والتاريخ".

وفي الختام كرّم محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، الدكتور حمدي حسين، وأهداه شهادة تقدير، فيما قام كل من الدكتور حمدي حسين، والدكتور عادل زين الدين، ومحمد حساني مدير المكتبة، بتكريم كل من؛ دافيدي اسكالماني، المستشار الثقافي الإيطالي، والدكتورة سهير صبحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل للتنمية، والدكتور أحمد إسماعيل، نائب رئيس المؤسسة، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار.