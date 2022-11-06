رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز القدرة العسكرية لبلاده

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تعهد رئيس الوزرء الياباني فوميو كيشيدا بتعزيز القدرة البحرية والعسكرية لبلاده، مؤكدا أنه يتعين الاستعداد لمواجهة "مثيري العدوان".



وأدان كيشيدا - خلال فعالية استعراض الأسطول الدولي لليابان، حسبما ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأحد - العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما استنكر الاختبارات الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، حيث حلق أحد الصواريخ فوق اليابان لأول مرة منذ عام 2017، ما أثار تحذيرا نادرا بالإخلاء.



وقال كيشيدا: "يجب علينا إعداد أنفسنا لعهد تظهر فيه جهات تعصي القواعد وتستخدم القوة أو التهديد بغرض تدمير سلام دول أخرى وسلامتها"، مضيفًا: "سنسرع من وتيرة النقاشات الواقية بشأن ما هو مطلوب للدفاع عن شعبنا من خلال إبقاء جميع الخيارات على الطاولة".



وتابع: "لا يمكن الانتظار في تعزيز القدرة البحرية لليابان، بما في ذلك بناء سفن بحرية جديدة، ودعم قدرتنا الدفاعية الصاروخية وتحسين ظروف العمل والتعويضات المتعلقة لأفرادنا العسكريين".



وشاركت في فعالية استعراض الأسطول سفن من اليابان و 12 دولة، بينها أستراليا والهند والولايات المتحدة، في خليج ساجامي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.