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رئيس الإمارات ووفد إماراتى رفيع المستوى يشاركون فى cop27 بشرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:37 ص
رئيس الإمارات ووفد إماراتى رفيع المستوى يشاركون فى cop27 بشرم الشيخ رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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يشارك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في الدورة الــ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27 " الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

ويبحث المؤتمر - الذي يبدأ أعماله اليوم ويستمر حتى 18 من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة قادة دول العالم ورؤساء حكوماتها وممثلي الهيئات الدولية والمجتمعات المدنية ـــ العديد من القضايا والملفات المرتبطة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية، وكيفية ضمان التنمية المستدامة وأمن الطاقة تزامناً مع العمل المناخي الفاعل بجانب التزامات الدول ومبادراتها بشأن حلول الاستدامة وغيرها من الموضوعات.

ويرافق رئيس الإمارات وفد رسمي، يضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.


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