اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دور "حياة كريمة" فى مهمة إنقاذ الأرض بقمة المناخ COP 27 (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:37 م
دور "حياة كريمة" فى مهمة إنقاذ الأرض بقمة المناخ COP 27 (إنفوجراف) دور "حياة كريمة" فى مهمة إنقاذ الأرض بقمة المناخ COP27 (إنفوجراف)

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لعرض تجربتها أمام العالم.. تشارك مؤسسة "حياة كريمة"، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP27” ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وتلقى آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، كلمة عن دور المؤسسة في مواجهة التغيرات المناخية، في جلسة بعنوان "دور حياة كريمة في أفريقيا"، يوم 12 نوفمبر 2022، فى المنطقة الزرقاء.

كما تشارك "حياة كريمة" تجربتها الفريدة فى قرية "فارس"، بمحافظة أسوان، باعتبارها أول قرية صديقة للبيئة من قرى المبادرة، يوم 17 نوفمبر 2022، فى المنطقة الزرقاء Blue Zone، وتخصص المبادرة جناحًا مصغرًا في المنطقة الخضراء Green Zone، لعرض دورها، كمؤسسة مجتمعية، ومبادرة رئاسية، في مواجهة التغيرات المناخية.

وتقيم مؤسسة حياة كريمة جلسة نقاشية مع عدد من شركاء التنمية داخل وخارج مصر في المنطقة الخضراء Green Zone  لمشاركة قصة نجاح أكبر مشروع تنموي في العالم وتأثير محاور عمله على التغيرات المناخية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حياة كريمة تشرف على زراعة أكثر من 100 ألف شجرة في مختلف قري الريف المصري من الأشجار المثمرة لمحاربة التغيرات المناخية وتقليل حرارة الهواء وتنقيته، وتخفيض سرعة الرياح، وزيادة التنوع البيولوجي الحضري، كما تقوم المؤسسة على صناعة منتجات مختلفة من مخلفات النخيل من خلال ورش عمل لتعليم السيدات كيفية إعادة تدوير مخلفات النخيل، وأيضًا يتم العمل على تنقية مياه النيل من كافة المخلفات الضارة بالبيئة.

جدير بالذكر، أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تتسم بالتنوع والتعدد، وتشمل موضوعات الطاقة المتجددة، والعمارة الخضراء، والاستدامة البيئية. ومن أمثلة مشروعات المبادرة: أنظمة الري والصرف الحديثة، وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، وتغطية المصارف، والمعالجة الثلاثية للصرف الصحي، وتدوير النفايات، والتوسع في الزراعة العضوية.

دور حياة كريمة فى مهمة إنقاذ الأرض

 


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