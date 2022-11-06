دعوة مصر لإنقاذ العالم..رسائل الرئيس السيسى بعد تسلم رئاسة cop27 (إنفوجراف)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بكل فخر واعتزاز يتشرف بالمسئولیة؛ مضيفا: أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ ".

وأضاف الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتى فى توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

وأكد الرئيس السيسى أنه ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمى العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة.

وقال الرئيس السيسى، أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبنى على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.