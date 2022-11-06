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دعوات في البوندستاج الألماني لتشديد العقوبات على نشطاء المناخ القاطعين للطرق

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:03 م
دعوات في البوندستاج الألماني لتشديد العقوبات على نشطاء المناخ القاطعين للطرق مظاهرات لنشطاء المناخ
كتبت: هناء أبو العز

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دعا ألكسندر دوبرينت برلماني في البوندستاج الألمانى، إلى تشديد العقوبات على نشطاء المناخ من "الجيل الأخير". 
 
وقال لصحيفة "بيلد آم زونتاج": الاحتجاج المناخي يجب ألا يكون ترخيصًا لارتكاب جرائم، ونحن بحاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على الفوضى المناخية، من أجل مواجهة المزيد من التطرف في أجزاء من هذه الحركة المناخية وردع المقلدين، و يجب منع ظهور إطار المناخ الملكي.
 
 
وبحسب صحيفة "بيلد آم سونتاج" ، فإن الفصيل النقابي في البوندستاج يريد تقديم اقتراح بفرض عقوبات أكثر صرامة على نشطاء المناخ الذين يغلقون الطرق أو يعرقلون مرور الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الإنقاذ.
 
وفي برلين، صدمت شاحنة دراجة ، وبحسب رجال الإطفاء ، فإن سيارة خاصة كان من المفترض أن تساعد في تحرير الجريح أسفل الشاحنة ، كانت عالقة في ازدحام مروري على طريق المدينة السريع،  ويقال أن هذا قد نتج عن عمل قامت به مجموعة الاحتجاج المناخي "الجيل الأخير".
 
وبحسب الشرطة والنيابة العامة ، توفي راكب الدراجة يوم الخميس متأثرا بجروح خطيرة.
 
وقالت عمدة برلين الحاكم فرانزيسكا جيفي لـ "بيلد آم سونتاج" عندما سُئلت عن المدة التي ستسمح فيها السياسة لنشطاء المناخ: "سنتخذ إجراءات. هناك أكثر من 700 دعوى جنائية ضد نشطاء المناخ في برلين .
 
 
 
 
 

البوندستاج

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نشطاء المناخ

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قطع الطرق



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