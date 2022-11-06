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دعما لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ: الجامعة الألمانية تشارك في رحلة "دراجات كوب27"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:07 م
دعما لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ: الجامعة الألمانية تشارك في رحلة "دراجات كوب27" طلاب الجامعة الالمانية يشاركون فى رحلة درجات كوب 27
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بأن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية لا يقتصر فقط على البرامج الأكاديمية التى تقدمها لأبنائها، بل تتخطى هذا الدور للمساهمة في تزويد الأشخاص بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، ولذا فقد بادرت الجامعة بالتجاوب مع دعوة أحمد يوسف الداعية لاستعمال الدراجة الهوائية كوسيلة آمنة لمجابهة التغيرات المناخية، والذى من أجله ينظم مؤتمر المناخ فى شهر نوفمبر الجاري  2022 بضيافة مصر بمدينة شرم الشيخ.
 
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بأن نقطة انطلاق رحلة " درجات كوب 27"  بدأت من حرم  الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية بمشاركة فرانك هرتمان السفير الالماني بالقاهرة ،  أحمد يوسف مؤسس المبادرة ، ولفيف من الطلاب من الجامعة والمدرسة الالمانية  وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتوجه بالدراجات إلى المركز الدولى للمؤتمرات موقع إنعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ .
 
ونوه عبد الناظر إلى أن نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية كبديل لوسائل النقل التقليدية يمثل نقلة نوعية حضارية وحل عملي للزحام المروي الخانق مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة ،فالدراجات الهوائية لا تخلف وراءها عوادم ضارة مؤثرة فى البيئة والانسان، بإعتبارها وسيلة نقل صديقة للبيئة ، إقتصادية ، يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي للتنقل والتوجه لكافة الاماكن ،  كما انها تعزز اللياقة البدنية وتحافظ على الصحة،  منوهاً إلى ان المجتمع دوماً يتحدث عن أسباب تغير المناخ وآثاره السيئة ،  ولكن من الضروري أن ينتبه أفراد المجتمع إلى دورهم الداعم في احداث التغير الايجابي في البيئة و الذي يجب ان يكون نابع من قناعاتهم الشخصية.
 
وفى السياق ذاته  ، أكد سليم أن المشاركة في المبادرة، يأتي في إطار دعم الجامعة لأبنائها الطلاب للمساهمة في نشر الوعى البيئى بينهم بتوعيتهم بضرورة مواكبة المستجدات العالمية بشأن الممارسات الضارة التي تؤدى لتغير المناخ ويحوله إلى منحنى كارثي يؤثر علي تحقيق الإستدامة البيئية التى ننشدها جميعاً  ، لافتاً إلى أن مثل هذه الأنشطة الرياضية تساهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتدفعهم لحسن استغلال أوقات فراغهم لصالح خدمة المجتمع.
 
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