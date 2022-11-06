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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لإلغاء المهام الأدائية لـ"رابعة وخامسة" ابتدائى (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:56 م
خليك واعى.. لا صحة لإلغاء المهام الأدائية لـ"رابعة وخامسة" ابتدائى (إنفوجراف) لا صحة لإلغاء المهام الأدائية لـ"رابعة وخامسة" ابتدائى

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، مشيرة إلى أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، كما تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه، مضيفة أنه يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم، كما يتم شرح المهام الأدائية للطلاب من قبل المعلمين.
 
لا صحة لإلغاء المهام الأدائية لرابعة وخامسة ابتدائى
لا صحة لإلغاء المهام الأدائية لرابعة وخامسة ابتدائى
 
وتابعت الوزارة: يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس بل مهمة يقوم بعملها الطالب داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، قائلة: المعلم يشرح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منها ثم الحصة الأخر يقوم التلميذ بتنفيذ المهمة ويقيم من خلال المعلم.

المهام الأدائية لرابعة وخامسة ابتدائى

التربية والتعليم

المهام الأدائية للطلاب

خليك واعى

اليوم السابع بلس



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