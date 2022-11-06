حياة كريمة بقنا تعقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى بقرية أولاد عمرو.. صور

قنا صابر سعيد

عقدت حياة كريمة بقنا، ثاني جلساتها للحوار المجتمعى بقرية أولاد عمرو بمحافظة قنا التابعة لمجلس ومدينة قنا، بحضور الدكتور سميحه عبد الرحيم، منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مجلس مدينة قنا.

تضمنت الجلسة استعراض حول المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، كما شملت نقاشاً مع الأهالى والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة حول المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها فى الفترة القادمة.

ورصدت الجلسة، أهم الاحتياجات من الحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية. كما تم الاستماع لجميع شكاوى الحضور وتسجيلها لإمكانية التوصل لحلول عاجلة بشأنها.



حياة كريمة بقنا تعقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى



حياة كريمة بقنا تعقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى بقرية أولاد عمرو



حياة كريمة بقنا