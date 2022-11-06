حياة كريمة.. استمرار أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية غرب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة أسوان، متابعة الأعمال الجارية فى المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان.

وفى السياق، تابع المهندس سيد مدنى، رئيس مركز و مدينة أسوان، الأعمال الجارية بنطاق الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان برئاسة محمد محمود ربيع، من أعمال الصرف الصحي للقرية، وتم الانتهاء من صب محطة رفع رقم (1) بنجع المداب، وأيضا جارى أعمال النجارة لمحطة رفع رقم (2) بنجع الشديد، وأيضا جارى رمى المواسير خط الانحدار وصب الغرفة الثالثة بنجع البليدة الخط العمومى، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية.

وفى سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف الجولات الميدانية لتفقد مستويات الأداء وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل القرى والنجوع المستهدفة، استمراراً للمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".