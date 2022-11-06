اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:00 م
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جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه بإخفائها خلف أنشطة مشروعة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 م
جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 60 مليون جنيه بإخفائها خلف أنشطة مشروعة جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تستجوب جهات التحقيقات المختصة، 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، أخفاها خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
 
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، والتي كشفت عن استخدام المتهمين أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
 
 وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  60 مليون جنية.
 
و تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشعرية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 60_مليون جنيه تقريباً).

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تجارة المخدرات

النيابه العامة

جريمة غسل الأموال



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