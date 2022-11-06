جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول فى مسابقة التغير المناخى بمشاركة 40 جامعة مصرية

بنى سويف- هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز فريق (جرين ايكو) من طلاب كلية العلوم بالمركز الأول وجائزة قدرها 100 ألف جنيه في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي "الابداع للاستدامة" وذلك بمشاركة أكثر من 40 جامعة ما بين الحكومية والخاصة والأهلية، والتي تأتي تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في الفترة من 6- 18 نوفمبر الجاري، جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتورة ولاء حزين وكيل كلية العلوم، والدكتور محمد مصطفى مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور مهاب موسى مدير مركز نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، وأعضاء الفريق الفائز.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للفريق الفائز، معربا عن سعادته بالإنجازات التي يحققها طلاب وأساتذة كلية العلوم من أبحاث واكتشافات علمية تخدم المجتمع والبشرية، مشيرا إلى أن المشروع تم اختياره من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من أساتذة وعلماء الجامعات المصرية ومستشاري عدد من الوزارات المعنية، وتقوم فكرته الأساسية على احتجاز الكربون عن طريق استخدام الطحالب الدقيقة في انتاج الوقود الحيوي ومنتجات بيولوجية صديقة للبيئة وذات مردود اقتصادي. وأن المشروع يتماشى مع سياسة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واكتشاف حلول بديلة تكون صديقة للبيئة.

وأشار الدكتور حمادة محمد عميد الكلية، أن فريق جرين ايكو تحت إشراف الدكتور محمد سيد عبد الحميد، والدكتور وائل أحمد فتحي السيد، ويضم الطلاب أحمد فتحي السيد، وكيرلس ممدوح نصيف، واحمد محمد فاروق، وايه طلعت محمد، ودينا حمدي محمد، ورحمه طه سيد، وهدير حماده أحمد، قاموا بعمل عرض علمي مشرف أمام لجنة التحكيم وتم اختياره من بين 21 جامعة في التصفيات الأخيرة.