اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تستقبل فريق زيارة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:33 م
جامعة الإسكندرية تستقبل فريق زيارة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جامعة الإسكندرية تستقبل فريق زيارة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، صباح اليوم الأحد، فريق زيارة الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وذلك لتقييم برنامجى علوم الحاسب، والرياضيات بكلية العلوم للحصول على الاعتماد.

 

وأكد "الغندور" أن الجامعة تقدم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية، والبحثية، وخدمة المجتمع، مشيراً إلى دور الجامعة فى دعم كافة المشروعات البحثية لتتماشى مع التطور العلمي الذي يشهده العالم.

 

وصرح الدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية إن المركز يقدم كافة أشكال الدعم الفني لإعداد برامج جديدة بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتسهيل الحصول على الإعتماد من خلال تكثيف ورش العمل، والزيارة المتكررة.

 

رافق الفريق خلال الزيارة الدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور أميرة حمدان منسق الزيارة.


الاسكندرية

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الاعتماد والجودة



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