"تموين الغربية" تضبط مصنع منظفات بدون ترخيص في زفتى

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بمركز زفتى بداخله 10 أطنان منظفات بدون بيانات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة.

وتم تشكيل حملة تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية و محمد فوزي و احمد فاروق و تامر الاشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية واسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع منظفات غير مرخص بداخله 5 أطنان صابون سائل و5 أطنان فنيك غير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.