اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الغربية" تضبط مصنع منظفات بدون ترخيص في زفتى

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:44 م
"تموين الغربية" تضبط مصنع منظفات بدون ترخيص في زفتى غلق - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بمركز زفتى بداخله 10 أطنان منظفات بدون بيانات.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة.
 
وتم تشكيل حملة  تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية و محمد فوزي و احمد فاروق و تامر الاشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية واسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع منظفات غير مرخص بداخله  5 أطنان صابون سائل و5 أطنان فنيك غير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على  المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 

محافظة الغربية

تموين الغربية

زفتى

منظفات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة