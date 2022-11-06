تموين الإسكندرية: ضخ كميات من الأرز عريض الحبة بالمجمعات الاستهلاكية يوميا

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، على ضخ كميات من الأرز من أجود الأصناف عريض الحبة بفروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار وكيل الوزارة فى بيان صادر اليوم، أنه سيتم من اليوم ضخ كميات من الأرز من أجود الأصناف عريض الحبة بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك للمواطنين بسعر 14.25 جنيها للكجم للمستهلك، مع استمرار ضخ الأرز يوميا تباعا بالتوالى بالمجمعات لسد حاجة المواطنين من الأرز، وذلك مساندة من الدولة للمواطنين وضبط الأسواق.

كما أنه سيتم ضخ نفس هذه النوعية بالسلاسل الكبرى بالمحافظة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر الأرز لكافة المواطنين بكافة الأسواق.