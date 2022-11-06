"تموين الإسكندرية" تضبط نصف طن دقيق وسكر مدعم قبل التهريب

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع المدعمة حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

واستطاعت إدارة تموين العامرية اليوم برئاسة حسن داود مدير الإدارة و اشراف ابراهيم رسلان رئيس الرقابة من ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية لقيامه بحيازة و تجميع عدد خمسة شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 250 كجم (ربع طن) و نقلها على تروسيكل تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

كما تم ضبط بقال تموينى لقيامه بحيازة وتجميع عدد 300 كيس سكر تموينى زنة الكيس واحد كجم باجمالى 300 كجم بغرض بيعهم بالسوق السوداء و الاستفادة من فارق السعر و التربح غير المشروع.

وقد تم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.