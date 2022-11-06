اليوم السابع
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تلوث الهواء.. ما يجب تجنبه للبقاء بصحة جيدة؟

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:00 ص
تلوث الهواء.. ما يجب تجنبه للبقاء بصحة جيدة؟
كتبت إيناس البنا

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الضباب الدخاني هو نوع شديد من تلوث الهواء، وهو عبارة عن مجموعة من الكلمات الدخان والضباب للإشارة إلى الضباب الدخاني بسبب غموضه ورائحته.

وفقا لموقع " heathline" فأن الضباب الدخاني له تأثير مباشر على الجهاز التنفسي واضطرابات الجلد هي مصدر قلق كبير، نظرًا لأن العالم يواجه  الآن مستويات عالية من الملوثات في الهواء ، فقد حان الوقت لاتخاذ بعض الاحتياطات وتنقذ نفسك من الإصابة بالمرض.

لتوعية الناس بطرق معالجة هذا الموقف المقلق وإبلاغهم بما يجب القيام به وما لا يجب فعله ، نعرض بعض النصائح:

ارتداء القناع

لا تغادر منزلك بدون ارتداء أقنعة N95. من المهم جدًا التحقق من أن القناع الذي تستخدمه يفي بجميع المعايير ، ويعمل بشكل جيد بالفعل في منع التعرض، أيضًا ، اترك مكانك فقط إذا كان من الضروري للغاية الخروج.

استخدم محطات تنقية الهواء

استثمر في بعض نباتات تنقية الهواء مثل نباتات الألوافيرا واللبلاب التي يمكن وضعها في المنزل وفي مكتبك، هناك الكثير من النباتات الداخلية المتوفرة في السوق والتي تتطلب اهتمامًا أقل حقًا. هذه النباتات لا تنقي الهواء فحسب ، بل تهدئ عقلك أيضًا.

حافظ على رطوبتك

من المهم جدًا أن تظل رطبًا جيدًا عندما تكون جودة الهواء رديئة، تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم أو المشروبات الصحية الأخرى مثل ماء جوز الهند والجير الطازج، يمكن للمرء أيضا أن يستهلك عصائر الخضار والفواكه.

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة

يعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والبروتين والخضروات الخضراء أمرًا حيويًا لأنه يساعد في توفير الحماية لجسمك من الآثار الضارة التي تسببها ملوثات الهواء.

استخدم وسائل النقل العامة

تطلق كل مركبة على الطريق الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. بالمقارنة مع القيادة بمفردك ، فإن استخدام وسائل النقل العام يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويقلل من الملوثات في الغلاف الجوي ويحسن جودة الهواء.

لا تدخن

يقول الخبراء أن أحد أكثر ملوثات الهواء شيوعًا في الأماكن المغلقة هو دخان السجائر، لا تسمح لأي شخص بالتدخين في الداخل وتدعم الإجراءات لجعل جميع الأماكن العامة خالية من التبغ.

عدم تخطي التدريبات الروتينية

وقضاء الوقت في الحديقة أو الحديقة القريبة ، ولكن افعل ذلك خارج ساعات ذروة التلوث.

 لا تحرق القمامة

خاصة البلاستيك والأشياء المهملة الأخرى.

 


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