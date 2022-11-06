تفاصيل متابعة توافر السلع الغذائي ومراقبة الأسعار بحي ثالث الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتأكد من قيام التجار بالبيع للمواطنين بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق بدون أي زيادة في الأسعار.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، و بالتعاون مع حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، بشن حملة مكبرة تابعت تواجد السلع بعدة محال في نطاق الحي وأهمها الأرز وتم تحرير 6 محاضر منها عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء شهادات صحية.

يأتي ذلك تفعيلًا لتكليفات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع استغلال المواطنين من قبل التجار واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزمٍ مع محتكري السلع.