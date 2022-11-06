تفاصيل زيارة رئيس فنزويلا وزوجته للمعالم الأثرية بمصر.. وهذا ما قاله عن الكركديه

كتب أحمد الجعفرى

أجواء رائعة عاشها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بين المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة، جعلته فى ختام زيارته يؤكد على سعادته برحلته إلى مصر، ورغبته فى العودة مجددًا لزيارة المتحف المصرى والأهرامات ومنارة الإسكندرية.

يروى محمود السيد المرشد السياحى والذى رافق الرئيس الفنزويلي وزوجته والوفد المرافق له كواليس الزيارة، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وبعض من أفراد عائلته و3 وزارء يتقدمهم فيدي نينيث وزير الاتصالات والطاقم المرافق وصلوا إلى مطار القاهرة صالة كبار الزوار في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2022.

وتابع، توجه رئيس فنزويلا إلى فندق الإقامة وأجرى مؤتمر صحفى، وبعد ذلك قام بالتوجه نحو خان الخليلي لزيارة مناطق القاهرة التاريخية، ثم توجه إلى أحد المطاعم الموجودة على ضفاف النيل للعشاء.

وأضاف، فى صباح يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر توجه إلى المتحف المصرى لزيارة كنوز الملك توت عنخ أمون، وخلال الزيارة شرح له تاريخ ومعالم القاهرة الحديثة والقديمة، كما زار خان الخليلي والتقط هناك مجموعة من الصور التذكارية مع القناع الملكى والتوابيت الذهبية.

وتابع، بعد ذلك توجه الرئيس لزيارة أهرامات الجيزة وكان في استقباله اللواء حسن موافي رئيس حى الهرم، وخلال ذلك شرح له تاريخ الهرم الأكبر، وتجهوا إلى بوابة الهرم ثم بعد ذلك الى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

واختتم، تناول الرئيس الغداء بأحد المطاعم الموجود بالمنطقة، وأعجب بمشروب الكركديه، وفى ختام زيارته للمناطق الأثرية أبدى إعجاب شديد بمصر وأثارها وحضارتها ورغبته فى العودة مجددًا لزيارتها.