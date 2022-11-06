تفاصيل تسكين طلاب الفرقة الخامسة فى طب الإسكندرية بالمدينة الجامعية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية تسكين الفرقة الخامسة بكلية الطب بالمدن الجامعية اعتبارا من الخميس 10 نوفمبر الجارى ليشمل عل قبول الطلبة والطالبات قدامى جامعة/ قدامى، مدينة حاصلين على تقدير جيد - جيد جدا - امتياز.

كما يشمل القرار قبول الطلبة والطالبات قدامى جامعة/ مستجد أو منقطع مدينة بتقدير امتياز، وطالبت المدينة الجامعية بالإسكندرية الطلاب القدامى التوجه للمباني التي كانوا مقيمين بها العام الماضي وعلى الطلبة والطالبات من فئة مستجد ومنقطع وطلاب الالتماسات مراجعة مسؤلي التسكين لانهاء اجراءات التسكين .

وكانت قد أنهت المدينة الجامعية بالإسكندرية تسكين الطلاب المستجدين بالجامعة منذ بداية العام الدراسى الجديد .