تعليم الوادى الجديد: ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. صور

وجه طلاب الوادي الجديد، رسائل دعم ومشاركة في مهمة التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، من مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ بحضور زعماء وقادة دول العالم.
وأكد الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على تنفيذ مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية وذلك حول موضوع الساعة التغيرات المناخية وطرق إدارة الأزمة بالتنسيق والتعاون مع إدارتى شئون البيئة والتربية السكانية
ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، بتنفيذ مجموعة من ورش العمل لإثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة حول التغيرات المناخية وأسبابها ومخاطرها وطرق التصدي لاثارها السلبية والعمل على زيادة الوعى لديهم بسبل مواجهتها ، و دور المجتمع المدني فى تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة للحد من مخاطرها.
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (1)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (2)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (3)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (4)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (5)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (6)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (7)
ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر التغيرات المناخية (8)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة