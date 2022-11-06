تعليم الوادى الجديد: ندوات وفعاليات لدعم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. صور

وأكد الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على تنفيذ مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية وذلك حول موضوع الساعة التغيرات المناخية وطرق إدارة الأزمة بالتنسيق والتعاون مع إدارتى شئون البيئة والتربية السكانية

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، بتنفيذ مجموعة من ورش العمل لإثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة حول التغيرات المناخية وأسبابها ومخاطرها وطرق التصدي لاثارها السلبية والعمل على زيادة الوعى لديهم بسبل مواجهتها ، و دور المجتمع المدني فى تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة للحد من مخاطرها.