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تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا فى لبنان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:19 م
تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا فى لبنان لبنان - أرشيفية
وكالات

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أعنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة من الكوليرا ليصل العدد التراكمي للإصابات إلى 436 و18 حالة وفاة.
 
ويشكل تفشي وباء الكوليرا في لبنان أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها لبنان سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
 
ووفقا لموقع جريدة النهار اللبنانية فإن وزارة الصحة اللبنانية نشرت خريطة تفصيلية تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية في جنيف قد أفادت، بأن الكوليرا تنتشر في جميع مناطق لبنان، وقالت المنظمة في بيان إنها "تحذر من فاشية كوليرا فتاكة في لبنان مع تزايد حالات الإصابة".
 
وقال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المرجح أن البكتيريا قد جاءت من سوريا، والتي يوجد بها الآن حوالي 20 ألف حالة كوليرا مشتبه بها في جميع أنحاء البلاد.
 

لبنان

الكوليرا

الكوليرا فى لبنان

وزارة الصحة اللبنانية

الحكومة اللبنانية



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