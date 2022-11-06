"تربية الإسكندرية" تستضيف قافلة واعظات الأزهر للتوعية بآثار تغير المناخ

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، قافلة واعظات الأزهر الشريف، حيث قمن بدخول المحاضرات المختلفة لطلبة وطالبات كلية التربية.

وقال الدكتور محمد أنور فراج عميد الكلية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار نشر الثقافة الإسلامية ووسطية منهج الدين والتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على المرأة، واختتمت بعقد ندوة توعوية تثقيفية بحضور الأستاذ الدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتور علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الأزهر بالإسكندرية.

وفى سياق آخر، نظم قطاع التعليم والطلاب بالكلية ندوة تعريفية لمقرر قضايا مجتمعية لطلاب المستوى الأول المستجدين بلائحة الساعات المعتمدة كمتطلب تخرج.