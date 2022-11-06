ترامب يدعو لموجة حمراء عملاقة.. ويحذر من انحدار أمريكا قبل التجديد النصفى

كتبت ريم عبد الحميد

توقع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب دمار أمريكا لو لم يحقق الجمهوريون انتصار انتخابى هائل يوم الثلاثاء المقبل. فى الوقت الذى حذر فيه الديمقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن واثنين من الرؤساء السابقين من ان حقوق الإجهاض والضمان الاجتماعى وحتى الديمقراطية نفسها على المحك.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن ثلاثة من الرؤساء الأمريكيين الستة على قيد الحياة وجهوا رسائل ختامية قاتمة أمس السبت فى معركة بنسلفانيا فى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل الانتخابات النصفية، إلا أن كلماتهم ترددت عبر البلاد مع إدلاء ملايين الأمريكيين بأصواتهم لتحديد توازن القوى فى واشنطن وفى عواصم الولايات الرئيسية، وستغلق مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء، إلا ان أكثر من 39 مليون أمريكى أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ومن المقرر ان يواصل بايدن نشاطه الانتخابى فى نيويورك، بينما سيتوجه ترامب إلى فلوريدا.

وقال ترامب أمام آلاف من الأنصار المحتشدين فى غرب بنسلفانيا : لو أردتم أن توقفوا دمار بلكم وإنقاذ الحلم الأمريكي، عليكن إذن يوم الثلاثاء التصويت للجمهوريين فى موجة حمراء عملاقة، ووصف الولايات المتحدة بانها بلد تواجه انحدار.

وفى وقت سابق أمس السبت، وقف بايدن على المنصة مع الرئيس باراك أوباما فى فيلادليفيا، وكانت هذه المرة الأولى التي يظهر الرئيسان السابق والحالى معا فى نشاط انتخابى منذ ان تولى بايدن منصبه. وفى نيويورك. كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذى ابتعد على حد كبير عن السياسات الوطنية الأمريكية فى السنوات الأخيرة حاضرا للدفاع عن حزبه.