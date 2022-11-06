تحطم طائرة ركاب تنزانية ورئيسة الدولة تدعو للهدوء لحين انتهاء عمليات الإنقاذ

وذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية (تي بي سي) على موقعها الإخباري أنه تم إنقاذ 15 شخصا حتى الآن، لكن من غير المعروف عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي تتبع شرطة الخطوط الجوية التنزانية (بريسجين آير) أو ما إذا كان هناك أي قتلى.

وتابعت أن الطائرة التي أقلعت من العاصمة دار السلام سقطت في بحيرة فيكتوريا صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، مضيفة أنه تم نشر قوارب الإنقاذ ويواصل عمال الطواريء إنقاذ ركاب آخرين محاصرين في الطائرة.

وأظهرت لقطات فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولم يظهر سوى ذيلها فوق خط المياه.

ومن جانبها، دعت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن إلى الهدوء والتحلي بالصبر لحين انتهاء عملية الإنقاذ.

ويقع مطار بوكوبا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في إفريقيا.