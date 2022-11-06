تحرير 36 محضرا وضبط 45 كرتونة من العصائر منتهية الصلاحية بالمنيا

وفي هذا السياق، نفذت ادارة مكتب تموين ملوي، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ببندر ملوي، وذلك لضبط الأسعار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر مخالف تنوعت ما بين (نقص وزن - عدم وجود شهادة صحية - عدم نظافة - عدم الإعلان عن أسعار)، كما تم متابعة أعمال صرف الاقماح للمطاحن والمرور على مستودعات الدقيق.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الادارة التموينية ورؤساء القرى ومباحث التموين، على المخابز البلدية والأسواق لضبط الأسعار ومتابعة المعروض من السلع وتوفيرها بكميات مناسبة أمام المستهلك ورصد محتكري السلع الغذائية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر تنوع ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ بيع منتجات منتهية الصلاحية)، كما تم إعدام 45 كرتونة عصائر منتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.