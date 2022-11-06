تحرير 1172 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1172 مخالفة مرورية، بينها 546 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و517 مخالفات متنوعة، وضبط 6 سائقين بدون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و88 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4400 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 4150 جنيها مصالحات.